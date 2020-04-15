Украина запустила дрон-камикадзе "Гром"

Разработчики проверили функционирование беспилотника.

Украина запустила барражирующий дрон-камикадзе "Гром". Об этом сообщили представители консалтингового агентства Defense Express. Они опубликовали видео тестов беспилотника на YouTube-платформе.

Разработчики пояснили, что проектом занималась компания "Атлон Авіа". Целью испытаний было проверить в дроне работу системы управления и навигации оружия. Известно, что летательный аппарат оснащен осколочно-фугасной, кумулятивной и термобарической боевой частью с массой в 3,5 килограмма. Беспилотник может разгоняться до скорости в 120 километров в час. В воздухе аппарат способен маневрировать до 60 минут.

Испытания "угрожающей" мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео.

Видео и фото: YouTube/Defense Express Channel

