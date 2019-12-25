В городе возможна гроза.

В Петербурге на два дня продлили "желтый" уровень опасности в связи с грозой. Об этом городская администрация предупредила жителей и гостей Северной столицы.

По информации Рocгидрометцeнтрa, с 13:00 до 21:00 12 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозой.

Предупреждение также будет действовать 13 августа с 12:00 до 20:00.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую внимательность и осторожность.

Фото: Piter.tv