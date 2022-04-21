Украина запросила у МВФ $5 млрд на обеспечение функционирования экономики

В заявленную сумму не входят средства на восстановление инфраструктуры страны.

Украина запросила у Международного валютного фонда (МВФ) 5 млрд долларов на обеспечение функционирования экономики в ближайший квартал. Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне.

По ее словам, руководство МВФ тесно взаимодействует с министерством финансов на тему необходимого предоставления финансов. Также Георгиева отметила, что в заявленную сумму не входят средства на восстановление инфраструктуры Украины.

Они заявили цифру в 5 млрд в месяц, по поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки вероятных потребностей страны. Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ

Ранее мы сообщали, что в освобожденных районах Харьковской области может пройти референдум.

Видео: YouTube / IMF