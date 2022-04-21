Украина запросила у МВФ $5 млрд на обеспечение функционирования экономики

Украина запросила у Международного валютного фонда (МВФ) 5 млрд долларов на обеспечение функционирования экономики в ближайший квартал. Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне.
По ее словам, руководство МВФ тесно взаимодействует с министерством финансов на тему необходимого предоставления финансов. Также Георгиева отметила, что в заявленную сумму не входят средства на восстановление инфраструктуры Украины.
Они заявили цифру в 5 млрд в месяц, по поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки вероятных потребностей страны.
Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ
Ранее мы сообщали, что в освобожденных районах Харьковской области может пройти референдум.
Видео: YouTube / IMF
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