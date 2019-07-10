Украинские дети лишились возможности участвовать в "Евровидении" из-за выступлений в России

Оргкомитет НОТУ снимет с любого этапа отборочного конкурса ребенка, если он выступал или будет выступать в России.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила детям, выступавшим в России с начала 2014 года, представлять страну на детском Евровидении. Об этом сообщил NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

Оргкомитет не будет допускать таких детей до участия в отборе или снимет с любого этапа отборочного конкурса, если всплывет информация, что ребенок выступал или собирается выступить в России.

Детское Евровидение-2019 состоится 24 ноября в польском городе Гливице.

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Видео: YouTube/ Junior Eurovision Song Contest