"Я не бита на политической арене": Maruv объяснила свой отказ ехать на "Евровидение"

Украина до сих пор не может определить, кого пошлет выступать на песенный конкурс "Евровидение" в Израиль.

Не за горами популярный в Европе песенный конкурс "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле.

Сначала двух сестер Анну и Марию Опанасюк заставили сделать выбор между родителями, которые живут в Крыму, и конкурсом. Девушки выбрали родителей под одобрительные аплодисменты зрителей. Следующей претенденткой стала Анна Корсун, которая известна под именем Maruv.

Maruv победила в национальном отборе с большим перевесом в баллах в минувшую субботу. Но и она не поедет выступать на конкурсе, так как после длительных переговоров она не пришла к соглашению с НТКУ, назвав условия кабальными.

Свою позицию Maruv объяснила в Instagram, написав большой пост, в котором подробно рассказала о своей позиции и причине отказа.

Я с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене.

Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Maruv

Кто поедет выступать за Украину в Израиль - вопрос до сих пор открыт.

Видео и фото:Maruv