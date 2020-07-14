"Грады" замечены в непосредственной близости к жилым зданиям в ДНР.

Украина ввела в Волноваху реактивную артиллерию. В пресс-службе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики рассказали, что за последние сутки около населенного пункта Волноваха военные заметили три системы залпового огня БМ-21 "Град". Установки размещены в непосредственной близости от жилых зданий.

В ДНР напомнили, что "Град" запрещен для использования на Донбассе Минскими соглашениями. Военные отметили, что военная техника находится на балансе 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

РСЗО "Град" необходим для поражения сил и техники противника, а также артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов. По сведениям от ДНР, данное тяжелое оружие применяется Украиной для коврового обстрела жилых кварталов ДНР.

Украина сочла заложниками жителей Крыма и Донбасса с российскими паспортами.

Видео: YT / Пресс-служба УНМ ДНР