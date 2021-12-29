Транспортировки голубого топлива теперь возможна в обоих направлениях.

Украина впервые в истории начала физический импорт газа из Венгрии. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, данное направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки голубого топлива на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита.

Раньше система ГТС могла работать только в направлении из Украины в Венгрию. Благодаря техническим мерам создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях. Сергей Макогон, глава компании "Оператор ГТС Украины"

Он добавил, открытие венгерского направления создало возможность трейдерам организовать поставку голубого топлива в Украину с терминала в Хорватии.

По информации "Оператора ГТС Украины" импорт газа на Украину из стран Европейского союза в прошлом году составил 2,6 млрд кубометров.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия "Северного потока – 2". По мнению эксперта, сейчас на территории этой страны наблюдается дефицит топлива, а в следующий отопительный сезон Киеву "будет негде закупать газ", что вынудит украинские власти пойти на "величайшую зраду".

Фото: пресс-служба "Оператор ГТС Украины"