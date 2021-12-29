Политолог Корнейчук: Украина начнет покупать газ у РФ после открытия "Северного потока - 2"

Энергетический кризис вынудит Киев пойти на "величайшую зраду", уверен эксперт.

Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия "Северного потока – 2". Такое мнение в эфире телевизионного канала "NewsOne" выразил политолог Дмитрий Корнейчук.

По словам эксперта, в настоящее время на территории этой страны наблюдается дефицит голубого топлива. Корнейчук считает, в следующий отопительный сезон Киеву "будет негде закупать газ", что вынудит украинские власти пойти на "величайшую зраду" (измену).

Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток – 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти – переходить на прямые договоры с "Газпромом". Дмитрий Корнейчук, политолог

Он считает, что энергетический кризис был создан властями Украины в стране умышленно, чтобы объяснить населению страны необходимость начала прямых закупок российского газа. Киев специально поднял тарифы на газ и "поставил бизнес на колени", уверен Корнейчук.

Ранее во Франции заявили, что возможные санкции против России затронут "Северный поток – 2".

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin