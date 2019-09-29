Украина планирует возобновить пассажирское сообщение с Крымом

По словам украинского министра, сначала нужно достроить пропускные пункты.

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина хочет восстановить транспортное пассажирское сообщение с Крымом. Об этом сообщила "Страна.ua" со ссылкой на его интервью.

По словам украинского министра, сначала нужно достроить пропускные пункты. На данный момент есть некоторые проблемы со строительством, но их уже начали решать.

Криклий не уточнил, о каких перевозках идет речь, об автобусных или железнодорожных.

Ранее на Piter.TV: Умер первый президент Крыма Юрий Мешков.

Видео: YouTube/ Вікна-новини