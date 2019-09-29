Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

После инсульта Мешков находился на лечении в Московской области.

На 74-ом году жизни умер первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков. В начале сентября он перенес инсульт. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на дочь политика Марианну Мешкову.

После инсульта Мешков находился на лечении в Московской области. Во время транспортировки в регион у него обнаружилось сильное воспаление легких.

Спустя несколько дней у Юрия Мешкова были заметны улучшения, 29 сентября ему стало хуже, его перевели в реанимацию. Там политик и скончался.

Видео: YouTube/ Крым. Реалии