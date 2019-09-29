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Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

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После инсульта Мешков находился на лечении в Московской области.

На 74-ом году жизни умер первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков. В начале сентября он перенес инсульт. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на дочь политика Марианну Мешкову.

После инсульта Мешков находился на лечении в Московской области. Во время транспортировки в регион у него обнаружилось сильное воспаление легких.

Спустя несколько дней у Юрия Мешкова были заметны улучшения, 29 сентября ему стало хуже, его перевели в реанимацию. Там политик и скончался.

Видео: YouTube/ Крым. Реалии

Теги: президент крыма
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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