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Украина выступила против участия россиян в международных соревнованиях

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Вадим Гутцайт рассказал о решении НОК.

Украина выступила против участия россиян в международных соревнованиях. Соответствующей информацией с местными журналистами в ходе брифинга поделился министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Чиновник пояснил, что киевский режим не согласен с участием российских и белорусских атлетов в турнирах до того момента, как будет завершена специальная военная операция и закончены боевые действия в регионе. Такого же мнения придерживается Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины. Эксперт добавил, что с соответствующим заявлением Киев обратится к руководству МОК и его президенту Томасу Баху, членам исполнительного комитета МОК, а также мировым федерациям по всем видам спорта и руководителям НОК других государств.

...Пока идет война, пока бомбят нашу Родину, пока мы боремся за нашу независимость, нашу целостность, мы не можем видеть, и у нас есть большое желание не видеть их до тех пор, пока не закончится война нашей победой.

Вадим Гутцайт, чиновник 

Чиновние пояснил, что в случае допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, украинским представителям следует бойкотировать эти мероприятия.ю

Белый дом заявил о важности запрета флага и гимна РФ на соревнованиях.

Фото и видео: YouTube / Укрінформ

Теги: вадим гутцайт, нок, олимпиада в париже, олимпиада-2024
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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