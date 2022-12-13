Вадим Гутцайт рассказал о решении НОК.

Украина выступила против участия россиян в международных соревнованиях. Соответствующей информацией с местными журналистами в ходе брифинга поделился министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Чиновник пояснил, что киевский режим не согласен с участием российских и белорусских атлетов в турнирах до того момента, как будет завершена специальная военная операция и закончены боевые действия в регионе. Такого же мнения придерживается Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины. Эксперт добавил, что с соответствующим заявлением Киев обратится к руководству МОК и его президенту Томасу Баху, членам исполнительного комитета МОК, а также мировым федерациям по всем видам спорта и руководителям НОК других государств.

...Пока идет война, пока бомбят нашу Родину, пока мы боремся за нашу независимость, нашу целостность, мы не можем видеть, и у нас есть большое желание не видеть их до тех пор, пока не закончится война нашей победой. Вадим Гутцайт, чиновник

Чиновние пояснил, что в случае допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, украинским представителям следует бойкотировать эти мероприятия.ю

Белый дом заявил о важности запрета флага и гимна РФ на соревнованиях.

Фото и видео: YouTube / Укрінформ