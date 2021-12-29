Украина вышла из соглашения СНГ о происхождении товаров

"За" отмену документа проголосовало большинство парламентариев.

Верховная Рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о требованиях по происхождению товаров при предоставлении тарифных преференций. За документ проголосовали 309 местных парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Выйти из соглашения, совершенного 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированного законом Украины от 22 ноября 2002 года. текст документа

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что данное экономическое соглашение было подписано с целью формирования единой международно-правовой базы в рамках СНГ. Выход из соглашения не скажется на национальных интересах производителей Украины и компаний-экспортеров, так как действующее законодательство не предусматривает тарифные преференции.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада

