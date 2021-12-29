Ирина Верещук рассказала, почему возникает паника в обществе.

На Украине заявили о первой мировой гибридной войне. Такое заявление в эфире местного телеканала сделала министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Ирина Верещук выступила в эфире программы "Право на власть". Запись выпуска доступна на YouTube-канале.

Мы живем в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно еще не было. И вы видите, какие апокалиптические настроения в социальных сетях, что, конечно, не соответствует действительности на улицах. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

По словам украинской чиновницы, в настоящее время люди становятся "живыми инструментами" для информационных атак, а власти готовы делать так, чтобы в обществе формировались панические настроения. При этом Верещук уточнила, что реальная обстановка отличается от данных, публикуемых в социальных сетях и онлайн-пространствах. В частности, она напомнила о том, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сейчас спокойно живут и работают.

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Фото и видео: YouTube / ТСН

