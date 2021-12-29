Ирина Верещук не знает о подготовке такого мероприятия на Украине.

В Киеве рассказали, в каком случае власти могут провести референдум по минским соглашениям. По словам эксперта, к данной мере власти страны прибегнут в том случае, если остальные инструменты будут исчерпаны. Об этом журналистам местного телеканала "1+1" сообщила министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Ирина Верещук. В настоящее время чиновнице неизвестно о значимых обсуждениях по данному референдуму или о планах по его проведению и организации.

Президент допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Напомним, что в феврале 2014 года после проведения государственного переворота на Украине, а также ухода от власти президента Виктора Януковича, на восточных территориях начались массовые протесты. Там в основном проживает русскоязычное население. Киев в середине апреля того же года отправил в регионы военных. На Донбассе велись массированные обстрелы жилых кварталов.

Украина заявила, что отработала все сценарии развития событий на границе в 30 км от Крыма.

Фото и видео: YouTube / ТСН