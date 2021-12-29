Украина заявила, что отработала все сценарии развития событий на границе в 30 км от Крыма

Денис Монастырский считает, что страна способна противостоять сепаратистским проявлениями внутри Украины.

Украина отработала все сценарии развития событий на государственной границе в 30 км от Крыма. Об этом зрителям рассказал глава МВД Денис Монастырский. Чиновник выступил в эфире местных телеканалов в рамках проведения "марафона единения". Известно, что силовые структуры под контролем президента Владимира Зеленского на выходных отработали мероприятия по реагированию на нападение условного противника и атаку административных зданий в регионе.

Мы отработали все возможные сценарии этих событий буквально на этих выходных при участии верховного главнокомандующего - в 30 км от административной границы с Автономной республикой Крым. Денис Монастырский, глава МВД Украины

Эксперт напомнил, что эксперты провели операции, основываясь на всех событиях, которые произошли на российско-украинской границе, начиная с 2014 года. Монастырский оценил оперативность при принятии решений по отражению атаки противника. На это у специалистов ушло менее часа. По словам главы МВД, Киев не допустит никаких сепаратистских проявлений внутри государства вроде тех, которые фиксировались в 2014 году на территории Харькова, Луганска и Донецка.

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