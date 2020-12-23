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Украина собирается выйти из еще одного соглашения СНГ

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Законопроект должны отправить на рассмотрение Верховной рады.

Украина собирается выйти из еще одного соглашения СНГ. Соответствующий законопроект был одобрен кабинетом министров страны на заседании.

Речь идет о выходе из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей. Оно было подписано 25 января 2000 года в Москве.

Законопроект должны отправить на рассмотрение Верховной рады.

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Видео: YouTube / КабМін

Теги: кабинет министров украины, снг, соглашение, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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korostelev
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