Украина собирается выйти из еще одного соглашения СНГ. Соответствующий законопроект был одобрен кабинетом министров страны на заседании.
Речь идет о выходе из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей. Оно было подписано 25 января 2000 года в Москве.
Законопроект должны отправить на рассмотрение Верховной рады.
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Видео: YouTube / КабМін
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