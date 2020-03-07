Заседание пройдёт по по формуле Аррии и предполагает широкий круг участников.

Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма. Заседание состоится с участием Эстонии, США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии. Об этом сообщает Obozrevatel.

- Состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Аррии относительно ситуации в Автономной республике Крым и городе Севастополь, - написал представительства Украины при ООН Олега Николенко.

Главной темой станет ситуация в Автономной республике Крым и городе Севастополь. В заседании будет участвовать постпред украинского президента в Крыму. Он расскажет международному сообществу о "нарушениях прав человека" в Крыму.

Заседание пройдёт по по формуле Аррии и предполагает широкий круг участников.

Ранее сообщалось, что Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей.