Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей. Об этом рассказал замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсия и разооружения Михаил Самусь.
Эксперт считает, что только американцы могут помочь украинской армии. Для этого, по его мнению, достаточно передать десять кораблей с крылатыми ракетами.
- Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Чёрном море, - сказал Самусь.
Он добавил, что глава Минобороны Украины Андрей Таран займётся этим вопросом.
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