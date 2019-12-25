Так считает эксперт Михаил Самусь.

Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей. Об этом рассказал замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсия и разооружения Михаил Самусь.

Эксперт считает, что только американцы могут помочь украинской армии. Для этого, по его мнению, достаточно передать десять кораблей с крылатыми ракетами.

- Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Чёрном море, - сказал Самусь.

Он добавил, что глава Минобороны Украины Андрей Таран займётся этим вопросом.

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