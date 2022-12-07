Украина с февраля направила на военные нужды более $30 млрд

Денис Шмыгаль рассказал о государственных тратах на сферу обороны.

Украина с февраля 2022 года направила на военные нужды и безопасность страны более 30 миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделал в ходе правительственного заседания в Киеве премьер-министр Денис Шмыгаль. За заработные платы военнослужащим и представителям силовых структур страна потратила 770 миллиардов гривен (около 20,85 миллиардов долларов). Дополнительно было направлено еще 176,2 миллиарда гривен (4,77 миллиарда долларов), которые ушли на обновление, ремонт и закупку боевой техники и средств вооружения. Этого количество средств больше, чем власти выделяли за последние десять лет

За время войны на финансирование армии и сектора безопасности правительство выделило 1 трлн 130 млрд гривен ($30,6 млрд). Денис Шмыгаль, глава правительства Украины

Премьер-министр страны добавил, что в государственном бюджете Украины на 2023 год выделено 300 млрд гривен (8,12 млрд долларов) на закупку, модернизацию и ремонт оружия и военной техники.

Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины.

Фото и видео: Telegram / Денис Шмигаль Прем"єр-міністр України