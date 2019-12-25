Чиновник Сергей Шишов рассказал о методике Евросоюза.

Украина раскрыла план децентрализации Крыма. Об этом сообщили журналисты "Крым. Реалии" со ссылкой на местное министерство развития общин и территорий.

Украинские чиновники поделились начальным планом децентрализации полуострова. Стратегия основывается на методике Евросоюза. По информации от представителя ведомства Сергея Шишова, на данный момент Киев находится в поиске "точки экономического притяжения". Сергей Шишов рассказал, что административным центром автономной республики Крыма должен будет стать Симферополь.

Но нам нужно искать другие населенные пункты, в которых должно быть не менее 50 тысяч населения прокомментировал эксперт

В данных локациях будут формироваться общины, которые смогут предоставлять гражданам определенный перечень услуг. Предварительно на эту роль претендуют Евпатория, Ялта, Феодосия и Керчь. К обсуждению вопроса парламентарий от партии "Голос" Рустам Умеров призвал министерство привлечь членов движения "Меджлис крымскотатарского народа" (террористическую организацию, запрещенную на территории России).

Экс-канцлер Германии Шрёдер призвал к отмене антироссийских санкций.