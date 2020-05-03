Экс-канцлер Германии Шрёдер призвал к отмене антироссийских санкций

Герхард Шрёдер занимал руководящую должность с 1998 по 2005 год.

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил о бессмысленности западных санкций против России. Такое заявление он сделал в интервью изданию Der Tagesspiegel. Председатель комитета акционеров Nord Stream AG и глава совета директоров "Роснефти" считает, что в пандемию коронавируса COVID-19 Германии и России нужно сотрудничать больше.

Шрёдер отметил, что "ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине".

Ранее в Европарламенте оценили вероятность отмены антироссийских санкций. Как рассказал заместитель председателя ЕП Фабио Массимо Касталдо, введенные против России ограничения показали свою неэффективность, а также нанесли значительный ущерб экономике ряда европейских стран. Несмотря на это он не думает, что в ближайшее время санкции получится отменить.