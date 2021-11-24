Украина проверила "выжигающие российские войска" снаряды "Ольхи"

Тестирование "Ольхи" прошло успешно.

Украина проверила "выжигающие российские войска" снаряды. Об этом рассказали местные журналисты из издания Defense Express. По их информации, ВСУ подтвердили боеготовность реактивных систем залпового огня Р624 "Ольха". Ролик с тестированием комплекса размещен на YouTube-канале.

Журналисты объяснили читателям, что речь идет об испытаниях, состоявшихся на одном из полигонов ВСУ. Военные запустили по мишеням 300-миллиметровые реактивные снаряды. дальность оружия - порядка 70 километров. Система принята на вооружение Киева в 2018 году. Серийные ракеты изготавливаются на базе конструкторского бюро "Луч". ВСУ рассчитывают получить снаряды с дальностью около 120 километров.

Напомним, что "Ольха" разработана на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч". Система в феврале 2021 года попала в статью украинского издания "Цензор.НЕТ", в котором ее назвали страшным оружием, способным доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов. Авторы материала уточнили, что за счет "Ольхи" можно выжигать российские войска в случае вторжения Москвы на Украину с безопасного расстояния.

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Фото и видео: YouTube / Ф. Фатмастер