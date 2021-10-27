Украина предлагает России продлить договор о транзите газа

Срок продления предлагаемого контракта составляет 10-15 лет, хотя действующее соглашение еще не потеряло силу.

Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего. Об этом в интервью ТСН заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, срок продления предлагаемого контракта составляет 10-15 лет. Действующее соглашение потеряет силу только в 2024 году.

Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Сергей Макогон, глава компании "Оператор ГТС Украины"

Он подчеркнул, новый договор предполагает объемы транзита не менее 45 млрд кубометров в год. По словам Макогона, Россия пока не дала ответ на данное предложение.

Гендиректор выразил мнение, что гарантии предпринять меры по сохранению транзита голубого топлива через Украину после запуска трубопровода "Северный поток – 2", которые дали Германия и Соединенные Штаты, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября в ходе переговоров с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифером Грэнхольмом назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки", а также из-за "коррупции, шантажа и манипуляций". Глава государства также заявил, что в настоящее время необходимо принять меры, чтобы РФ не смогла использовать голубое топливо в "качестве оружия".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев попросит Берлин не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2".

Видео: YouTube / TCH