Украина попросит ФРГ не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2"

Киев огорчен действиями германского регулятора в отношении СП-2, отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев попросит Берлин не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2". ОБ этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальной странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Кулеба подчеркнул, официальный Киев огорчен действиями германского регулятора в отношении СП-2.

Мы доведем свою позицию до германских партнеров и будем просить их работать над тем, чтобы решения по "Северному потоку – 2" не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По мнению украинского министра, применение третьего энергетического пакета к функционированию газопровода является конечной целью этого вопроса.

Ранее глава немецкой компании Wintershall Марио Мерен заявил, что запуск газопровода "Северный поток-2" позволит увеличить поставки газа в Европу.

Видео: Facebook/MFA of Ukraine