Украина попросит ФРГ не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев попросит Берлин не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2". ОБ этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальной странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.
Кулеба подчеркнул, официальный Киев огорчен действиями германского регулятора в отношении СП-2.
Мы доведем свою позицию до германских партнеров и будем просить их работать над тем, чтобы решения по "Северному потоку – 2" не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
По мнению украинского министра, применение третьего энергетического пакета к функционированию газопровода является конечной целью этого вопроса.
Ранее глава немецкой компании Wintershall Марио Мерен заявил, что запуск газопровода "Северный поток-2" позволит увеличить поставки газа в Европу.
Видео: Facebook/MFA of Ukraine
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