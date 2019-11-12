Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН

Об этом заявила замглавы МИДа Украины Елена Зеркаль.

Дипломат считает, что РФ нужно представить доказательства того, что ее граждане не участвовали в финансировании самопровозглашенных республик Донбасса. Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии.

Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году. По мнению стороны, Москва нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма в случае с ситуацией на Донбассе и не соответствует документу о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении крымских татар.

В ноябре 2019 года суд объявил об отклонении возражений Москвы по делу и начал рассматривать иск по существу.

Ранее мы сообщали о том, что переговоры России и Украины по газовым контрактам зашли в тупик.

Видео: YouTube / UkraineMFA, 5 канал