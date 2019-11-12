Переговоры России и Украины по газовым контрактам зашли в тупик

В новой трехсторонней встрече две страны еще не подтвердили своего участия.

В Еврокомиссии (ЕК) рассказали ТАСС, что время министерской встречи представителей РФ, Евросоюза и Украины по газу еще не определено. В ЕК предлагали провести переговоры на этом уровне 19 ноября, однако Россия и Украина все еще не собираются в ней участвовать.

Собеседник ТАСС рассказывает, что стороны не нашли понимания по ключевой главе переговоров, куда входит взаимная отмена исков и отказ от судебных претензий. Эта тема не обсуждалась ни на экспертных встречах, ни при обмене корреспонденцией.

Отметим, что договор о транзите российского газа в Европу через Украину заканчивается в конце 2019 года

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Видео: YouTube / VSL Dutch Metrology Institute