Надежда Савченко призвала Владимира Зеленского "не быть лохом"

Она также обратилась к главе государства с просьбой "не тупить".

Украинский политик-националист, экс-летчица Надежда Савченко написала открытое письмо в адрес президента Владимира Зеленского. Экспрессивный текст, насыщенный простонародными словами и жаргонизмами, экс-депутат Верховной рады опубликовала на своей странице в Facebook. В частности, Савченко призвала Зеленского "не тупить" и "не быть лохом". Однако за этими эмоциональными высказываниями скрывались конкретные предложения в этнической и политической сферах.

В так называемую "программу Савченко" вошли три ключевых тезиса. Во-первых, необходимость провести актуальную перепись населения в Украине, а во-вторых, на ее основе провести два референдума. Один из них - о множественном гражданстве в стране, второй - о "банке земли". Цель первого опроса, решить вопрос с разделением по статусу на "резидентов" и "нерезидентов". Во втором случае речь идет об ограничениях на продажу земли иностранцам. В резюме к письму Савченко озвучила мысль о том, что интересы жителей Украины должны быть для государства важнее, чем интересы иностранных инвесторов.

Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины — обманут украинцев и Украину! Не будь лохом Надежда Савченко

Фото: Piter.TV