В Киеве рассчитывают, что в ФРГ передумают.

Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко немецкому порталу RND. В ФРГ согласились только предоставить Киеву финансовую и политическую поддержку. Министр внешнеполитического ведомства поблагодарил коллег за это решение. Однако он надеется, что Германия все же передумает относительно военной помощи

Надеюсь, Берлин пересмотрит ​​сдержанную позицию и решит усилить оборонительные возможности Украины прокомментировал дипломат

Когда Киев сделал соответствующий запрос, чиновник не уточнил. Он заявил, что сейчас речь идет о выживании государства. Однако тех мер, которые Германия и Евросоюз сделали для страны - недостаточно, чтобы остановить гибель людей. Их с каждым днем становится все больше.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Украины рассказал о проблемах с обменом пленными между Киевом и Донбассом.

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