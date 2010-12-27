Глава МИД Украины рассказал о проблемах с обменом пленными между Киевом и Донбассом. Вадим Пристайко заявил, что чиновники согласовали одну группу людей, которые полностью готовы к обмену. Об этом политик рассказал изданию "Укринформ".
Сейчас власти Киева надеются согласовать большее количество заключенных и доработать списки. Ранее в МИДе России заявили, что процесс срывается из-за неготовности Киева. Там увеличивается время для процессуальной очистки удерживаемых лиц.
Ранее Piter.tv писал о том, что около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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