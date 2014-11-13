Украина получит в рамках COVAX первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале

Минздрав Украины уточнил дату начала первой волны вакцинации.

Украина получит в рамках COVAX первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале. Об этом рассказали представители Министерства здравоохранения на официальном сайте. Чиновники уточнили, что первые партии препарата дойдут до страны только в середине следующего месяца.

Украина вошла в список стран, которым глобальная инициатива GAVI COVAX предоставит вакцины от COVID-19 в первой волне распределения. Для начала первой волны вакцинации уже подтверждены поставки 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer заявление Минздрава Украины

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