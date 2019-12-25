Украина передала Грузии одного из лидеров ИГ*

Цезарь Тохосашвили обвиняется в участии в террористической группировке.

Украина передала Грузии одного из лидеров террористической организации ИГ, запрещенной на территории России. Об этом рассказали представители Службы безопасности Грузии. По данным ведомства, Киев передал Тбилиси подозреваемого в связях с экстремистами Цезаря Тохосашвили.

Известно, что украинские силовики задержали Тохосашвили на территории Киева 12 ноября 2019 года. Мужчину обвинили в участии в террористической организации. Подозреваемый известен как Аль Бара Шишани. В 2015 году он находился в Сирии, где воевал против правительственных сил страны. Спецслужбы считают, что именно там его завербовали в террористы. В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело за членство в террористической организации. Грузину грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В Грузии считается, что Тохосашвили тесно связан с Тарханом Батирашвили, которого называют "военным министром" ИГ Абу Умар аш-Шишани. Он также является выходцем из Грузии.

Появились кадры атаки террористов на сирийскую больницу.