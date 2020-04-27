Трагедия произошла в идлибской провинции, в городе Джиср-эш-Шугур.

Появились кадры атаки террористов на сирийскую больницу. Об этом сообщили журналисты Syria War News. Им удалось опубликовать видеозапись нападения боевиков на медицинское учреждение в городе Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб.

СМИ считают, что за атакой на госпиталь стоят представители террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", которая запрещена на территории России. Боевики осадили город, а после подорвали больницу. Предположительно, на кадрах зафиксирована трагедия, которая произошла пять лет назад. Террористы смогли захватить город после четырех недель нападения.

Напомним, что гражданская война в Сирии длится с 2011 года. С одной стороны выступают правительственные силы во главе с Башаром Асадом, с другой стороны - исламистские группировки и оппозиционеры. В первом случае армию поддерживает Россия, во втором - Турция.

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском.

Видео и фото: Twitter/090203_S_A_H

