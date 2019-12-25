Тарас Чмут рассказал о проблемах Киева в Черноморском регионе.

Украина не может противостоять растущей мощи флота России. Об этом подписчикам через собственный аккаунт в Facebook рассказал главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут.

Военный эксперт уверен, что РФ продолжает увеличивать свои боевые силы на Черном море, в то время как на Украине показывают свое бессилие над потенциальным противником. Специалист рассказал, что Кремль имеет на территории Крыма фрегаты проекта 2250 "Адмирал Горшков", которые обеспечивают Москве превосходство в регионе.

Тарас Чмут считает, что фрегаты необходимы России не для контроля действий украинской стороны в акватории, а для противодействия силам НАТО и США в Средиземном море. Эксперт напомнил, что в случае необходимости Россия способна заблокировать доступ военным кораблям к Черному морю. Украина не может помешать России увеличивать количество размещенных в регионе кораблей из-за слабости собственных сил ВМС. Чмут заметил, что для строительства новых кораблей и катеров Киеву не хватит средств.

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