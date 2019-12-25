Украина намерена достроить дамбу для блокирования подачи воды в Крым

Достройка дамбы позволит существенно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины.

Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале для блокирования подачи воды в Крым до того момента, когда полуостров будет "деоккупирован". С заявлением выступил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.

По его словам, есть планы достроить дамбу, однако в данный момент возникли проблемы с укреплением сооружений, которые не должны пускать днепровскую воду в Крым.

Также Кориневич заявил, что достройка дамбы позволит существенно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины.

Ранее "Нафтогаз" назвал остановку Nord Stream 2 "вопросом жизни и смерти".

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