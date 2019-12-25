У Кремля появилась физическая возможность направлять потоки топлива в обход Украины.

"Нафтогаз" назвал остановку Nord Stream 2 "вопросом жизни и смерти для украинцев". С заявлением выступил глава компании Андрей Коболев.

Он считает, что завершение строительства газопровода сделает Украину более уязвимой по отношению к российской агрессии.

Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС — это часть нашей оборонной системы. Андрей Коболев, глава "Нафтогаза"

Теперь, считает он, у Кремля появилась физическая возможность направлять потоки топлива в обход Украины.

Ранее Путин объяснил роль Украины в деле "Северного потока-2".

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