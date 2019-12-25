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"Нафтогаз" назвал остановку Nord Stream 2 "вопросом жизни и смерти"
Сегодня, 8:46
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matveyvn

"Нафтогаз" назвал остановку Nord Stream 2 "вопросом жизни и смерти"

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У Кремля появилась физическая возможность направлять потоки топлива в обход Украины.

"Нафтогаз" назвал остановку Nord Stream 2 "вопросом жизни и смерти для украинцев". С заявлением выступил глава компании Андрей Коболев.

Он считает, что завершение строительства газопровода сделает Украину более уязвимой по отношению к российской агрессии.

Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС — это часть нашей оборонной системы.

Андрей Коболев, глава "Нафтогаза"

Теперь, считает он, у Кремля появилась физическая возможность направлять потоки топлива в обход Украины.

Ранее Путин объяснил роль Украины в деле "Северного потока-2".

Фото: pixabay.com

Теги: нафтогаз, северный поток 2, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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