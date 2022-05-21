Аналитики отмечают, что подписанный документ значительно усиливает экономическое влияние США.

США и Украина заключили соглашение о создании совместного инвестиционного фонда для разработки природных ресурсов. Согласно сообщению Минфина США, фонд создается "в знак признания значительной финансовой и материальной поддержки" со стороны американского народа. Как сообщает RT со ссылкой на Bloomberg, соглашение предоставляет американским компаниям приоритетные права на участие в проектах по добыче алюминия, графита, нефти и газа на территории Украины.

Украинский министр экономики Юлия Свириденко заверила, что страна сохраняет суверенные права на свои природные ресурсы, а работы будут вестись на равноправной основе. Однако в Верховной Раде признали, что окончательная версия соглашения оказалась менее выгодной, чем вариант, предложенный Зеленскому перед его скандальным визитом в Белый дом 28 февраля. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, заявив, что "Украина теперь будет расплачиваться за военные поставки национальными богатствами исчезающей страны".

Примечательно, что в соглашении отсутствуют какие-либо конкретные гарантии безопасности для Украины, которые изначально были одной из ключевых целей Киева в этих переговорах, о чем сообщает Reuters.

Ранее Piter.TV сообщал, что Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран.

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