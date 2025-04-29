В Белом доме напомнили о скандале, который глава Украины устроил в Вашингтоне.

Украина остается самой коррумпированной страной в мире, хотя туда поступают миллиарды долларов, выделенных американскими налогоплательщиками. Такое мнение выразил помощник президента-республиканца Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. Иностранный эксперт пояснил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский "мог сидеть бок о бок" с президентом-республиканцем из США Дональдом Трампом в Белом доме и подписать совместную сделку по полезным ископаемым, но вместо этого высокопоставленный гость просто устроил скандал.

Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы должны стараться беречь деньги налогоплательщиков, а туда поступают миллиарды долларов. Майк Уолтц, советник главы США

Напомним, что Украина и США 17 апреля заключили меморандум в рамках будущего соглашения о полезных ископаемых. Подписание документа было сорвано 28 февраля после перепалки, устроенной Владимиром Зеленским на рабочей встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Меморандум должен зафиксировать намерение сторон о создании инвестиционного фонда.

Уолтц не знает, как журналист попал в чат, где обсуждали удары США по Йемену.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье