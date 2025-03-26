Уолтц не знает, как журналист попал в чат, где обсуждали удары США по Йемену

Помощник Трампа по нацбезопасности прокомментировал недавний скандал с включением журналиста в закрытую правительственную группу в соцсетях.

Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил местным журналистам о том, что не знает, почему главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг был включен в закрытую группу в мессенджере, в которой сотрудники администрации Дональда Трампа обсуждали воздушные удары Вашингтона по Йемену. Соответствующее заявление чиновник из Белого дома сделал в эфире телеканала FOX News. Гость программы указал, что лично не знаком с главредом издания, но наслышан о его "ужасной репутации"

Среди журналистов он на самом дне. Я не пишу ему сообщений. Он попал в мой телефон. И мы выясним, как это произошло... Конечно, я не видел, что этот неудачник в группе. Выглядело так, что это кто-то другой. Сделал ли он это намеренно, произошло ли это каким-то иным техническим путем? Мы пытаемся это выяснить. Майк Уолтц, помощник главы США по нацбезопасности

Помощник Дональда Трампа отметил, что обсудил произошедшее с миллиардером Илоном Маском, который курирует работу профильного ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE). В результате сейчас лучшие технические умы страны выясняют, как могла произойти данная ситуация.

Уолтц: Трамп "убийственно серьезен" в намерении не дать Ирану получить ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / Fox News