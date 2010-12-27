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Украина хочет помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Сегодня, 8:53
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lesjasap

Украина хочет помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

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Действия российских дипломатов Украина считает спланированной провокацией.

Украина планирует ввести национальные санкции в отношении граждан, которое хотят получить российское гражданство. Меры воздействия затронут жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Александр Данилюк. 

Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился

объясняет специалист

Спикер добавил, что Россия начинает выдавать паспорта жителям ЛНР и ДНР с нарушением минских соглашений. Украинские эксперты считают подобные действия провокацией.

Напомним, что 17 июля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи гражданства всем жителям Луганской и Донецкой республик. Теперь получать паспорта смогут также лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительства в России, беженцы с удостоверением или свидетельством о предоставлении временного убежища. Ранее процедура упростилась для жителей Донбасса, украинцев, родившихся на территории Крыма или Севастополя. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия готовится ежедневно выдавать по 4 тысячи паспортов для жителей Донецкой и Луганской республик.

Фото: Piter.tv

Теги: александр данилюк, днр, донбасс, лнр, российский паспорт
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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