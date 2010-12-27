МИД Украины готовит меры в ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Украина требует усилить санкции против России из-за паспортизации жителей луганской и Донецкой республик.

В МИДе Украины собираются отреагировать на решение правительства России обеспечить жителей Донбасса российским гражданством. Накануне Владимир путин подписал указ, согласно которому упрощенная процедура выдачи паспортов будет действовать не только для ДНР и ЛНР, но и для всех жителей Луганской и Донецкой республик.

На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины комментируют ситуацию иностранные дипломаты

Украинские власти добавили, что Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела страны. Они добавили, что не признают указы о "паспортизации". Они требуют отменить эти решения и устранить негативные последствия. Правительство надеется, что западные партнеры смогут усилить антироссийские санкции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин рассказал о плюсах и минусах действующих против России санкций.

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