МИД Украины готовит меры в ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

В МИДе Украины собираются отреагировать на решение правительства России обеспечить жителей Донбасса российским гражданством. Накануне Владимир путин подписал указ, согласно которому упрощенная процедура выдачи паспортов будет действовать не только для ДНР и ЛНР, но и для всех жителей Луганской и Донецкой республик.
На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины
комментируют ситуацию иностранные дипломаты
Украинские власти добавили, что Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела страны. Они добавили, что не признают указы о "паспортизации". Они требуют отменить эти решения и устранить негативные последствия. Правительство надеется, что западные партнеры смогут усилить антироссийские санкции.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путин рассказал о плюсах и минусах действующих против России санкций.
Фото: Pixabay.com
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