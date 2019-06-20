Путин рассказал о плюсах и минусах действующих против России санкций

Также глава государства объяснил, как изменилось бы отношение к РФ, если бы она "наплевала" на свои национальные и фундаментальные интересы.

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" рассказал о плюсах и минусах действующих против России санкций. Он заявил, что начиная с 2014 года наша страна потеряла около 50 млрд долларов. В ту же очередь в минусе остались страны Евросоюза, которые лишились за это время 240 млрд долларов, США (17 млрд долларов) и Япония (27 млрд долларов).

Это все отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе на странах Евросоюза. Они теряют наш рынок. Владимир Путин

Глава государства отметил, что вся эта ситуация с санкциями дала России и несколько плюсов. В частности, в стране начали развивать новые направления. Речь идет о развитии отечественного морского двигателестроения, транспортного, энергетического машиностроения и сельского хозяйства.

Если бы мне 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать сельхоз продукцию на 25,7 млрд долларов, я бы рассмеялся в лицо этому человеку. Сегодня это факт. Стремимся, чтобы к 2024 году этот сельхозэкспорт составил 45 млрд долларов. Владимир Путин

Также президент заявил, что о примирении речи не идет. Даже если Россия "наплюет" на свои национальные и фундаментальные интересы, кардинально ничего не изменится.

КНР не имеет отношения к Крыму и Донбассу, правильно? Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупировали, что полная чушь и ложь, но Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на его товары, это, считай те же санкции, увеличиваются и увеличиваются. Атака на Huawei, откуда она взялась, и в чем смысл? Смысл в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — США. То же самое происходит в отношении России. Поэтому если мы хотим занять достойное место под солнцем, мы должны становится сильнее, прежде всего, в сфере экономики. Владимир Путин

Ранее Владимир Путин рассказал о росте фермерского хозяйства.

Видео: "Прямая линия"