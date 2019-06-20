Владимир Путин рассказал о росте фермерского хозяйства

Президент выразил уверенность, что объем фермерского хозяйства на рынке в скором времени вырастет.

Президент России Владимир Путин рассказал о росте фермерских хозяйств в стране. По словам главы государства, объем товаров фермерских хозяйств вырос на 45%. Об этом он заявил в ходе ежегодной "Прямой линии".

Фермеры обратили внимание главы государства на тот факт, что государство больше помогает агрохолдингам, а не мелким хозяйствам. В ходе трансляции Путину задали вопрос о большей финансовой помощи для развития фермерского производства и частных брендов.

У вас несколько недостоверная информация. Помощь есть, и она полностью не утрачена. Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за 45 процентов за последнее время. Это было бы невозможно без поддержки государства. В прошлом году общий объем инвестиций составил 254 млрд рублей, в этом году - 303 млрд,

- Владимир Путин

Глава РФ отметил, что крупные предприятия получают от властей примерно 45%, фермерские хозяйства – 16%.

Это при том, что объем данного рынка составляет 12 процентов от общего. Это означает, что объем вложений больше рынка, которое фермеры занимают. Таким образом, государство подталкивает данную сферу, тянет вперед.

- Владимир Путин

Президент выразил уверенность, что объем фермерского хозяйства на рынке в скором времени достигнет 16% и тогда, государству предстоит "подставить плечо" и сделать следующий шаг. Он отметил, что фермеры занимают важную часть сельхозхозяйственного производства.

Видео: "Прямая Линия с Владимиром Путиным"