Россия готовится ежедневно выдавать по 4 тысячи паспортов для жителей Донецкой и Луганской республик

В помощь к уже действующим центрам выдачи российских паспортов под Ростовом добавятся новые пункты.

Россия готовится выдавать по 4 тысячи национальных паспортов жителям Луганской и Донецкой республик ежедневно. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Володацкий.

При тех задачах, которые сегодня перед ними стоят, будет выдаваться где-то 4-5 тыс. паспортов в день комментирует ситуацию спикер

С сентября 2019 года в Ростовской области начнут работу еще шесть пунктов выдачи паспортов. на данный момент их только два.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому все жители могут получить российское гражданство, а не только беженцев из ДНР и ЛНР.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинские бойцы случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе.

Фото: Piter.tv