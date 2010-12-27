Россия готовится ежедневно выдавать по 4 тысячи паспортов для жителей Донецкой и Луганской республик

Россия готовится выдавать по 4 тысячи национальных паспортов жителям Луганской и Донецкой республик ежедневно. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Володацкий.
При тех задачах, которые сегодня перед ними стоят, будет выдаваться где-то 4-5 тыс. паспортов в день
комментирует ситуацию спикер
С сентября 2019 года в Ростовской области начнут работу еще шесть пунктов выдачи паспортов. на данный момент их только два.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому все жители могут получить российское гражданство, а не только беженцев из ДНР и ЛНР.
Ранее Piter.tv писал о том, что украинские бойцы случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе.
Фото: Piter.tv
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