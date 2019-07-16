Украинские бойцы случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, пытаясь применить новый вид вооружения. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

За прошедшую неделю украинские военные дважды использовали свою новую установку разминирования "УР-77". Из нее они стреляли по жилым район населенного пункта Докучаевск. Среди мирных жителей удалось избежать жертв, так как военные ВСУ неправильно использовали оружие.

Они запустили снаряд без тормозного каната, что привело к отказу двигатели и падению на позиции украинской стороны. В результате произошедшего позиция украинской стороны была полностью уничтожена, трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о своей независимости.

В начале июля момент обстрела украинской базы попал на видео.

Видео: YouTube/ AiirSource Military