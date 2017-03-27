Момент обстрела украинской базы донбасскими боевиками попал на видео

Действия происходили в конце июня 2019 года, видео опубликовали 8 июля.

В Сети появилось видео на котором видно, как военные ДНР нанесли удар по позициями украинских силовиков под Марьинкой из противоминной установки УР-83П. Видео опубликовали на YouTube-канале J Day 8 июля, но в описании указано, что действия происходили в конце июня 2019 года.

Пуск УР-83П по позициям ВСУ в районе Марьинки.

Переносную установку разминирования УР-83П задействовали в ответ на непрекращающиеся обстрелы пунктов Донбасса со стороны Украины. При этом, использование данной установки не противоречит Минским соглашениям.

Перед выстрелом беспилотник разведал обстановку, позиция противника была уничтожена, но больше никаких потерь он не понес.

Ранее пьяный командир ВСУ расстрелял из автомата своих солдат в Донбассе.

Видео: YouTube/ J Day