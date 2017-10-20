Пьяный командир ВСУ расстрелял из автомата своих солдат в Донбассе

Данный факт он попытался скрыть.

Командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял из автомата своих подчиненных, которые пытались уйти с позиций. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной (ЛНР) Иван Филипоненко.

Происшествие случилось в районе населенного пункта Троицкого. Солдаты остались живы после данного случая, но для сокрытия данного факта командование отправило раненых в одну из районных больниц.

Также Иван Филипоненко рассказал, что украинские силовики противодействуют мониторинговой миссии ОБСЕ, задерживают жителей республик на границе до двух суток и активно размещают запрещенные вооружения.

Конфликт на юго-востоке начался еще весной 2014 года, когда жители отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Видео: YouTube/ Народная милиция ЛНР