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Украина готова поставить Молдавии уголь, заявила Санду

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Политики из Кишинева посетили Приднестровье.

Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, 9 января,  о том, что Украина в связи с энергетическим кризисом готова поставить Кишиневу уголь для выработки электроэнергии.  Соответствующее заявление глава государства сделала перед местными журналистами на пресс-конференции во время рабочей поездки в населенном пункте Варница. Туда политик прибыла вместе с премьер-министром Дорином Речаном, а также вице-премьером по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном. В Зоне безопасности в Приднестровье члены правительства посещают несколько населенных пунктов, пострадавших от энергетического кризиса. 

У меня были вчера переговоры с Зеленским, мы обсудили энергетический кризис в Приднестровском регионе и договорились найти совместные решения для предотвращения ухудшения ситуации. Украина готова поставить уголь для выработки электроэнергии.

Майя Санду, президент Молдавии

Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской) / Maia Sandu

Теги: майя санду, молдавия, приднестровье, уголь, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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