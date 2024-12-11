Политики из Кишинева посетили Приднестровье.

Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, 9 января, о том, что Украина в связи с энергетическим кризисом готова поставить Кишиневу уголь для выработки электроэнергии. Соответствующее заявление глава государства сделала перед местными журналистами на пресс-конференции во время рабочей поездки в населенном пункте Варница. Туда политик прибыла вместе с премьер-министром Дорином Речаном, а также вице-премьером по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном. В Зоне безопасности в Приднестровье члены правительства посещают несколько населенных пунктов, пострадавших от энергетического кризиса.

У меня были вчера переговоры с Зеленским, мы обсудили энергетический кризис в Приднестровском регионе и договорились найти совместные решения для предотвращения ухудшения ситуации. Украина готова поставить уголь для выработки электроэнергии. Майя Санду, президент Молдавии

Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской) / Maia Sandu