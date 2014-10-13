В Кишиневе захотели обучить всех жителей страны румынскому языку.

Молдавские власти не уделяли внимания проведению диалога с русскоязычными жителями. Соответствующее заявление перед местными журналистами на пресс-конференции в Кишиневе сделала президент республики Майя Санду. По результатам прошедших осенью текущего года выборов в стране глава государства признала, что столичные власти допустили множество ошибок. Иностранный политик указала, что необходимы кадровые изменения в правительстве. Она добавила,т что важно расширить и распространить программу по изучению румынского языка, который в Кишиневе считают государственным, а также обеспечить "равенство возможностей" для всех соотечественников.

Не уделяли должного внимания проведению диалога. Это касается не только республики в целом, но и Гагаузии, где не все владеют румынским языком. В следующем году буду чаще посещать автономию, будем дискутировать. Майя Санду, президент Молдавии

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской) / Maia Sandu