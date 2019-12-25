С 2014 года Украина наложила 109 арестов на российские самолёты из-за полётов в Крым.

Украина арестовала 44 летавших в Крым российских самолета авиакомпаний из РФ. Об этом сообщает УНИАН.

Основанием для ареста стало ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в структуру генеральной прокуратуры Украины. В ведомстве заявили, что самолёты нарушили правила въезда и выезда на полуостров, а также правила международных перелётов.

Расследованием соответствующих уголовных дел занимается СБУ.

С 2014 года Украина наложила 109 арестов на российские самолёты из-за полётов в Крым.

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