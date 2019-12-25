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Украина арестовала 44 летавших в Крым российских самолета
Сегодня, 15:19
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matveyvn

Украина арестовала 44 летавших в Крым российских самолета

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С 2014 года Украина наложила 109 арестов на российские самолёты из-за полётов в Крым.

Украина арестовала 44 летавших в Крым российских самолета авиакомпаний из РФ. Об этом сообщает УНИАН.

Основанием для ареста стало ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в структуру генеральной прокуратуры Украины. В ведомстве заявили, что самолёты нарушили правила въезда и выезда на полуостров, а также правила международных перелётов.

Расследованием соответствующих уголовных дел занимается СБУ.

С 2014 года Украина наложила 109 арестов на российские самолёты из-за полётов в Крым.

Ранее мы писали, что на Украине снова отрепетировали захват Крыма.

Фото: pixabay.com

Теги: крым, самолеты, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине, Новости России,

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