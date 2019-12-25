Спецназ готовился ударить по объектам 22-го армейского корпуса Черноморского флота.

На Украине снова отрепетировали захват Крыма. Об этом рассказали представители Вооруженных сил со ссылкой на проведенные учения спецназа. В рамках операции рассматривалась атака диверсионной группы на главные объекты 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Речь шла об узлах связи, аэродромах, складах и штабах. По данным военным, одновременно с ликвидацией данных целей изучался вопрос уничтожения личного состава противника.

Подразделения Украины разместились по завершении мероприятия около границы с Крымом в состоянии повышенной готовности. Киев не исключает возможности силового возвращения полуострова в состав Украины. Летом 2020 года главнокомандующий ВСУ Алексей Неижпапа рассказал, что правительство готовит по данному направлению план по широкомасштабным боевым действиям. Военные также рассматривают возможность закупки турецких дронов Bayraktar TB-2.

Напомним, что Севастополь и Крым снова вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам всеобщего референдума.

В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря.

Фото: Pixabay.com